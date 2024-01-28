Muğla Hava Durumu | Muğla İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Muğla İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Muğla için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Muğla hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. Yarın için Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°. 30 Ocak 2024 Salı Muğla hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°.