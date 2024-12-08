Muğla Hava Durumu | Muğla İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Muğla için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Muğla İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Muğla için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Muğla hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. Yarın için Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 13 Aralık 2024 Cuma Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 15 Aralık 2024 Pazar Muğla hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.