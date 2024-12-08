Muğla Hava Durumu | Muğla İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Muğla için hava durumu bugün nedir? Muğla için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Muğla için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Muğla yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Muğla için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Muğla için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Muğla İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Muğla için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Muğla hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. Yarın için Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 13 Aralık 2024 Cuma Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 15 Aralık 2024 Pazar Muğla hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.
Bugün
14/
9
Yarın
14/
5
Cuma
12/
3
Cumartesi
13/
1
Pazar
12/
3
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