Muğla Köyceğiz'de orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Muğla'da çıktı.

Yangın, Köyceğiz ilçesindeki Karaseç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, alevleri 2,5 saat sonunda kontrol altına aldı.

