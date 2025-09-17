Muğla Köyceğiz'de orman yangını
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
Muğla'da orman yangını çıktı.
Yangın, Köyceğiz ilçesindeki Karaseç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, alevleri 2,5 saat sonunda kontrol altına aldı.
- Etiketler :
- Muğla Köyceğiz
- Haberler
- Orman Yangını