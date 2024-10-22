Muğla, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de orman yangını

MUĞLA

Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangına Muğla Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

OSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı.



İlçedeki Akarca Yaylası'nda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, 10 arazöz ve 120 personelin müdahalesiyle söndürüldü.



MERSİN

Mersin'in Tarsus ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yangına müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi.



Tarsus ilçesi Gülek Boğazı yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp haber verdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.



Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

