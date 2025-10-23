Muğla Milas'ta katı atık tesisinde patlama: Yaralılar var

Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Katı Atık Tesisi'nde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre; H.B. (38) ve H.G.'nin (31) pres makinesine attığı deodorant şişelerinden sızan gaz, bu sırada yakında A.K.'nin (54) yaptığı kaynak nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı.

Olayda A.K., H.B. ve H.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.