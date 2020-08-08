Muğla Milas'ta orman yangını

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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Selimiye Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.



Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.



Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.