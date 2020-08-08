Muğla Milas'ta orman yangını

SON DAKİKA HABERİ: Muğla'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı 08.08.2020 - 16:15 | Son Güncelleme : 08.08.2020 - 17:52

Muğla Milas'ta orman yangını

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Son dakika haberi! 

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Selimiye Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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