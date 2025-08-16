Muğla orman yangını: 2,5 saate kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatte söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Katrancı Koyu yakınlarındaki ormanda yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına müdahale için bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 2 amfibik uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal araç ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına ekipleri de destek verdi.

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatin ardından kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 0,8 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

