Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını, söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alındı.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte 9 helikopterlerin de katıldığı çalışmalarda, yangın 25 hektarlık alanda etkili olmuştu.
Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, orman ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden gelen desteklerle birlikte; 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer, 6 treyler, 5 pikap ve 150 orman işçisi sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın olumsuz etkilediği söndürme çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla birlikte bu sabah 9 helikopter de destek verdi.