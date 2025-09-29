Muğla otellerinde denetim: 44 tesis için kapatma kararı alındı

Muğla'daki turizm tesislerinde ekiplerin denetimleri sürüyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere, Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerin, ağustosta il genelindeki turistik tesisleri denetlediğini söyledi.

MUĞLA'DA 44 TESİS KAPATILDI

Bu kapsamda 77 tesisin denetlendiğini belirten Akbıyık, 44 tesise kapatma işlemi başlatıldığını kaydetti.

HANUTÇULARA GEÇİT YOK

Jandarma ve emniyet güçlerinin de hanutçulukla mücadele kapsamında 2 işletmeye ve 1 kişiye idari para cezası uyguladığını vurgulayan Akbıyık, 18 yaşından küçükleri eğlence mekanlarına alan 2 işletme hakkında tutanak düzenlendiğini kaydetti.

YÜKSEK SESLE MÜZİĞE TUTANAK

Akbıyık, ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 45 işletmeye de tutanak tutulduğunu kaydetti.

Turizm güvenliği kapsamında ise Sahil Güvenlik Komutanlığınca bin 051 tekne ve yatın denetlendiğini aktaran Akbıyık, eksiklikleri tespit edilen 108 tekne ve yata yasal işlem uygulandığını ifade etti.

12 GÖÇMEN YAKALANDI

Göç İdaresi Müdürlüğünce 24 otelin denetlendiğini bildiren Akbıyık, bu kontrollerde 12 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Vali Akbıyık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin gıda güvenliği kapsamında 1198, turizm güvenliği kapsamında 542 denetim faaliyeti gerçekleştirdiğini, 15 işletmeye idari yaptırım uygulandığını kaydetti.