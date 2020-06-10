Muğla Valisi Esengül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı (Esengül Civelek kimdir?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti.



Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

ESENGÜL CİVELEK KİMDİR?



Esengül Civelek 1958'de Aydın Nazilli'de doğdu. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1980 yılında Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İşbirliği Teşkilatı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dairesi Meslek Memurluğunda göreve başladı.

Daha sonra sırasıyla; Mali İşler Uzmanı, Mali İşler ve Personel Grup Başkan Yardımcısı, Mali İşler ve Personel Grup Başkan Vekili olarak Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak Uluslararası Haber Ajansı A.Ş.'de, Eğitim Müdür Yardımcısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Genel Müdürlük Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'de, 15 Ağustos 2005 - 24 Mayıs 2010 tarihleri arasında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür olarak görev yaptı.



2010 –2011 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, 2011-2014 tarihleri arasında Yalova Valiliği, 2014-2017 tarihleri arasında Kırklareli Valiliği görevini yürüten Vali Esengül Civelek, 13 Haziran 2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Muğla Valisi olarak atandı. Vali Civelek, 30 Haziran 2017 tarihinde Muğla Valiliği görevine başladı.



Yöneticilik vasıflarının yansıra 1983 yılından günümüze kadar sosyal hizmetlerin tüm alanlarında onursal üye sıfatıyla çalışmalarda bulundu, bu çalışmalar esnasında 1997 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'ndan altın madalya, Yardım Severler Derneği Genel Başkanlığından altın berat ile ödüllendirildi.

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