Muğla'nın Menteşe ilçesinin Şenyayla mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak, helikopter, arazöz ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları da çalışmalara destek verdi.

Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangının büyümesinde rüzgarın etkili olduğu belirtildi. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği de kaydedildi. Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.

BİLECİK'TE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Bilecik'e bağlı Osmaneli ilçesi Kerimali bölgesinde de çıkan orman yangınını görenler durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen Bayırköy, Osmaneli ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını büyümeden söndürdü.