Muğla ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından, Ege Bölgesi genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kıyı kesimlerde bu gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağını duyurdu. Muğla ve çevresinde yer yer çok kuvvetli yağışların (21-75 kg/m) görüleceği tahmin ediliyor.

Muğla ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kıyı kesimlerde bu gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak ve çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), yarın (21.11.2024 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Kuvvetli yağışların yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadesi kullanıldı.

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