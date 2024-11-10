Muğla'da 12’si çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) kurtarıldı.