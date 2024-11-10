Muğla'da 12’si çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik botun arıza yapması üzerine yapılan yardım çağrısı sonrası 12’si çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'da 12’si çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 19 düzensiz (beraberinde 12 çocuk) kurtarıldı.

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