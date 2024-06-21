Muğla’da 140 bin dekar alan su ile buluştu

Muğla’da 1 Nisan’da başlayan 2024 yılı sulama sezonunda toplam 140 bin dekar tarım arazisinin su ile buluşması bekleniyor. Yapılacak sulu tarım ile birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 1 milyar 610 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği açıklandı.

Muğla’da 140 bin dekar alan su ile buluştu

ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler kurum olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. bölgesinde 1 Nisan’da başlayan sulama sezonu devam ediyor. 2023 yılı sulama sezonunda Muğla’da 140 bin dekar alan su ile buluştu. Sulu tarım ile ülkemiz ekonomisine 1 milyar 610 milyon lira katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.

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