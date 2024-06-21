Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler kurum olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. Muğla bölgesinde 1 Nisan’da başlayan sulama sezonu devam ediyor. 2023 yılı sulama sezonunda Muğla’da 140 bin dekar alan su ile buluştu. Sulu tarım ile ülkemiz ekonomisine 1 milyar 610 milyon lira katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.