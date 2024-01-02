Muğla'da 15 günde 1791 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla ve ilçelerinde 15 günde, 1791 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla da 12 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da 15 günde 1791 düzensiz göçmen yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele için çalışma yaptı.

Çalışmalarda, 16-31 Aralık'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1791 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 12 araç, 6 bot ve 6 tekne motoruna el konuldu.

Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

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