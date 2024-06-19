Muğla’da 15 kilometrelik araç kuyruğu

Muğla'da Fethiye-Marmaris karayolu Sakar Geçidi'nde arızalanan otobüs trafiği felç etti. Karayolunda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Muğla’da 15 kilometrelik araç kuyruğu
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'da oluşan 15 kilometrelik araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Gökova-Ula karayolu Sakar rampası çıkışının 9'uncu kilometresinde arızalanan yolcu otobüsü trafiği felç etti.

Gökova kavşağından Aydın istikametine 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı araçlar, rampa çıkışı yaklaşık 40 derecelik sıcakta hararet yapması nedeniyle yolda kaldı.

Muğla Bölge ekipleri, Sakar çıkışının 9'uncu kilometresinde trafik akışını tek yönden vermek zorunda kaldı.

Karayolunda oluşan trafik yoğunluğu dronla da görüntülendi. Sakar rampasının virajlarında araçlar ilginç görüntüler oluşturdu.

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