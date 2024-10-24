Muğla'da 24 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Muğla'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 24 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hakkında toplamda 9 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan T.G. (55) isimli adam, Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
T.G.'nin, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 6 ayrı, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 1 ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 2 ayrı suçu bulunuyor.
Toplamda 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.
Yakalanan T.G Jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
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