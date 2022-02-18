Muğla'da 28 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Muğla'da öğle arasında bir ortaokulun kantininde satılan tavuk döneri yedikten sonra rahatsızlanan 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Haberler - DHA 18.02.2022 - 19:03 | Son Güncelleme : 18.02.2022 - 19:06

Muğla'da 28 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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'da 28 öğrenci tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yatağan Şehit Güngör Çetinkaya Ortaokulu'nda eğitim gören 57 öğrenci, öğle arasında kantinden tavuk döner yedi.

Kısa süre sonra karın ağrısı ve bulantı şikayeti başlayan 28 öğrenci, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından okula sevk edilen ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrencilerin tedavisi sürerken, Yatağan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantininde satılan dönerden incelenmek üzere numune aldı.

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