Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 02.55 sıralarında merkez üssü Muğla'nın Ortaca ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz - [21.63 km] Ortaca (Muğla)
Tarih:2024-02-09
Saat:02:56:55 TSİ
Enlem:36.52333 N
Boylam:28.6575 E
Derinlik:6.9 km
Detay:https://t.co/dPuzK9K2yT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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