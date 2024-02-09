Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 02.55 sıralarında merkez üssü 'nın Ortaca ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

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