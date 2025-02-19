Muğla'da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Muğla'da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayır Mahallesi Armella Koyu'nda yakalanan düzensiz göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddia edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik lastik botlar içerisinde operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçakçısı oldukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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