Muğla'da 30'u çocuk 65  düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 30’u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 30'u çocuk 65  düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, açıklarında farklı zamanlarda 3 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından 3 ayrı lastik botta 30’u çocuk 65 düzensiz yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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