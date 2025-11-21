Muğla’da 4 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Menteşe ilçesinde elde edilen istihbari bilgiler sonrası çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda Menteşe ilçesine uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç ve şahıslar kovalama neticesinde ormanlık alanda yakalandı. Narkotik madde arama köpeği ‘Alice’ ile ormanlık alanda ve araçta yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 4 Milyon TL değerinde olan 3 Kilo 900 Gram esrar maddesi, 6 adet sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 200 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerini ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem yapılırken, 4 şahıs da tutuklandı.