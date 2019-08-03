Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Dilburnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Botla yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Mısır, Filistin, Suriye uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik botuyla Datça Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.