Muğla'da 50 gündür aranan kişinin cesedi bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedi bulundu.

Muğla'da 50 gündür aranan kişinin cesedi bulundu

Ailesi, kayıp Şaban A'nın (52) bulunması için, bir televizyon programına katıldı. Programa katılanların konuşmalarından yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla kaplı bir alandan kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Taşların altında bulunan cesedin Şaban A'ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili televizyon programına katılan Şaban A'nın eşinin de arasında bulunduğu 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şaban A'nın cesedi, kesin nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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