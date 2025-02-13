Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!

Bolu'da yaşanan otel yangını faciasından sıonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Valiliklerden ruhsatsız ve belgesiz konaklama tesislerinin belirlenip mühürlenmesini talep etti. Muğla'da da denetimler yapıldı.



Muğla'da bulunan tesislerde Valilik koordinesinde il ve ilçelerde kurdukları komisyonlarla denetim gerçekleştirdiklerini belirten Muğla Valisi İdris Akbıyık, "İl ve ilçe denetim komisyonları oluşturduk. Bugüne kadar 508 otel ve tesisi denetledik. Bunlardan 98'i işlemlerini tamamlayana kadar kapatıldı. 154 otel ve tesisin de kapatma işlemleri devam ediyor, ilgili belediyelere bildirildi." dedi.



Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tüm tesislerin de denetlendiğini ifade eden Akbıyık, tespit edilen eksikliklerin giderildiğini, konuyu hassasiyetle takip ettiklerini kaydetti.