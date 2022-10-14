Muğla'da 6 pitbull ile korunan bağ evine uyuşturucu baskını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 6 pitbull ile korunan bağ evine uyuşturucu baskını düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan İsrail uyruklu Shmuel Bonana D. (54) ile Bora Anıl Ç'nin (32), uyuşturucu imal edip sattığı bilgisine ulaştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için gidilen bağ evinin bahçesinde, Pitbull cinsi 6 köpekle karşılaştı.



KÖPEKLER GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI



Jandarma, köpekleri güvenli bölgeye aldıktan sonra içeri girdi.



Evde yapılan aramada 5 kök kenevir bitkisi, 22 kilogram skunk, 2 kilogram reçine esrar, 53 hibrit skunk tohumu, reçine esrar yapımında kullanılan 50 metal filtre, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, esrar yetiştirmede kullanılan 50 kilogram özel gübre, 3 termometre, 1 hassas terazi, 1 nemlendirme makinesi, 1 ısıtıcı fan, 3 panel ısıtıcı, 8 panel ışıklandırma sistemi, 3 dolar, 1 laptop ve 2 hard disk ele geçirildi.

Gözaltına alınan Shmuel Bonana D. ile Bora A.Ç.'nin, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



El koyulan 6 yasaklı ırk köpek ise belediyeye ait hayvan barınağına teslim edildi.