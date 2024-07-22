Muğla'da 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 42, Marmaris ilçesinde de adada mahsur kalan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'da 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarındaki can sallarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 13'ü çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris ilçesindeki Kadırga Burnu mevkisinde, karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Ekipler tarafından 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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