Muğla'da 7 milyon lira değerinde sikke ele geçirildi: Dünyada 42 tane var

Muğla'da düzenlenen operasyonda dünyada sadece 42 adet olduğu iddia edilen Grek sikkesi ele geçirildi. Sikkenin değerinin 1 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

İHA 01.03.2021 - 12:58

Muğla'da 7 milyon lira değerinde sikke ele geçirildi: Dünyada 42 tane var

Muğla'da piyasa değeri 1 milyon dolar (7.3 milyon lira)  olan Grek sikkesi ele geçirildi.

Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ortaca Sarıgerme Mahallesi'nde bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Alıcı gibi davranan ekipler, irtibata geçtikleri satıcı ile buluştu. Tarihi eserlerin satışı esnasında Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yapılan operasyon ile zanlılar suçüstü yakalandı.

Yapılan aramada; 42 gram ağırlığında M.Ö. 5’inci yüzyıla ait olduğu belirlenen Atina Grek sikkesi ele geçirildi.

DÜNYADA 42 ADET VAR

Ele geçirilen ve dünyada sadece 42 adet bulunduğu iddia edilen Grek sikkesinin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu öğrenildi.

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