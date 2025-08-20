Muğla'da 12 saat sonra mucize! Tırmandıkları kayalıklarda bulundular

Olayda üç kişi Sahil Güvenlik botuna alınırken, üç kişi de kendi imkanlarıyla yüzüp kayalıklara çıkarak kurtuldu.

İçinde sekiz kişinin olduğu 5,5 metre uzunluğundaki fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Milas'ta dün alabora olan teknede kaybolan iki çocuk , tırmandıkları kayalıklarda bulundu.

İKİ ÇOCUK KAYBOLDU

Kayıp iki çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bir helikopter, üç bot ve iki dalış timiyle hava ve denizden arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kayıp iki çocuğun da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından insansız hava aracı (İHA) ile yerleri tespit edildi.