Muğla'da 12 saat sonra mucize! Tırmandıkları kayalıklarda bulundular
Muğla'da dün alabora olan teknede denize düşüp kaybolan iki çocuktan 12 saat sonra iyi haber geldi. İHA'lar tarafından yerleri tespit edilen iki çocuk, sığındıkları kayalıkların üzerinde bulundu. Çocukların sağlık durumu iyi.
Milas'ta dün alabora olan teknede kaybolan iki çocuk, tırmandıkları kayalıklarda bulundu.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Milas'taki Ören açıklarında meydana geldi.
İçinde sekiz kişinin olduğu 5,5 metre uzunluğundaki fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.
Teknedekiler denize düşerken, ihbarla bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Olayda üç kişi Sahil Güvenlik botuna alınırken, üç kişi de kendi imkanlarıyla yüzüp kayalıklara çıkarak kurtuldu.
İKİ ÇOCUK KAYBOLDU
Kayıp iki çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bir helikopter, üç bot ve iki dalış timiyle hava ve denizden arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Kayıp iki çocuğun da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından insansız hava aracı (İHA) ile yerleri tespit edildi.
KAYALIKLARA SIĞINMIŞLAR
İki çocuk, tırmandıkları kayalıklardan kurtarıldı.
Sekiz kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Vali Akbıyık açıklamasında, "Dün akşam saatlerinde Milas ilçemiz Ören Mahallesi açıklarında su alarak batan fiber teknede bulunan toplam 8 kişi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerimizin gece boyu süren havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları neticesinde hepsi sağ olarak kurtarılmıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm personelimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
