Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Gemiler Koyu açıklarında devriye sırasında şüphelendikleri "Büyük Sakarya" isimli yolcu feribotunu durdurdu.
Feribotta aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Irak, Somali ve Filistin uyruklu 93 kaçak göçmen yakalandı. Feribot, içerisindeki kaçak göçmenlerle birlikte Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi.
İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.
Organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatılırken yaklaşık 20 metre uzunluğundaki feribota da el konuldu.
Muğla'da 93 kaçak göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Gemiler Koyu açıklarında devriye sırasında şüphelendikleri "Büyük Sakarya" isimli yolcu feribotunu durdurdu.