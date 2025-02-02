Muğla'da 95 otel kapatıldı

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde 503 otel ve tesisin yerinde incelenerek, 95'inin eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldığı, 392'sinin de işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 11 yurt, 8 gençlik merkezi ve 17 spor tesisi olmak üzere toplam 36 tesis ve 70 yapının denetiminin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Valilik koordinasyonunda, tüm kurum ve kuruluşların işbirliğinde güvenli ve sürdürülebilir turizm için denetimlerin devam edeceği vurgulandı.