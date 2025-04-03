Muğla'da aç kalan yaban domuzları şehre indi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, aç kalan yaklaşık 10 yaban domuzu şehir merkezine indi. Sokaklarda bir süre dolaşan domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.
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Muğla'da ormanlık alandan şehrin en işlek noktalarından biri olan Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi'ne inen yaban domuzları, araçların arasında dolaştı.
Domuzların rahat tavırlarını gören esnaf ile vatandaşlar ise cep telefonlarıyla hayvanları görüntüledi.
Yaklaşık 10 yaban domuzu, sokaklarda bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
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