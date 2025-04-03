Muğla'da aç kalan yaban domuzları şehre indi

Muğla'da ormanlık alandan şehrin en işlek noktalarından biri olan Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi'ne inen yaban domuzları, araçların arasında dolaştı.

Domuzların rahat tavırlarını gören esnaf ile vatandaşlar ise cep telefonlarıyla hayvanları görüntüledi.

Yaklaşık 10 yaban domuzu, sokaklarda bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.