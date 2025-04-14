Muğla'da akran şiddeti: 13 yaşındaki arkadaşını dövdü, gözaltına alındı

13 yaşındaki kız öğrenci R.Ş., okulun arka bahçesinde kız arkadaşı D.D.'yi dövdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. R.Ş. ise gözaltına alındı.

Muğla'da akran şiddeti: 13 yaşındaki arkadaşını dövdü, gözaltına alındı

'nın yatağan ilçesinde 23 Nisan Ortaokulu'nun arka bahçesinde öğrencilerden R.Ş., D.D.'yi dövdü.

Dayak anına ilişkin video sosyal medyada paylaşılırken, D.D.'nin annesi F.C. dün polis merkezine giderek R.Ş.'den şikayetçi oldu.

TEHDİT İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI

Anne F.C., R.Ş.'nin kızına attığı tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de polisle paylaştı.

Muğla'da akran şiddeti: 13 yaşındaki arkadaşını dövdü, gözaltına alındı - 1 R.Ş.'nin yolladığı tehdit içerikli mesajlar
Akran şiddetine tutuklama

Akran şiddetine tutuklama

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TEKME VE YUMRUK ATTI

Görüntülerde, R.Ş.'nin bir süre konuştuğu D.D.'ye aniden yumruk atıp, saçından tuttuktan sonra diziyle yüzüne vurması ardından yere düşen D.D.'nin başına tekme attığı anlar yer aldı.

"YANINA ÇAĞIRDI"

D.D.'nin ifadesinde, R.Ş.'nin kendisini yanına çağırdığı ve konuşmaya başladıkları sırada dövdüğünü söylediği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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