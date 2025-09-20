Muğla'da araçlar birbirine girdi: "Trafik ışıkları arızalandı" iddiası

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarının arızalanması nedeniyle 48 NC 308 ve 48 EA 887 plakalı araçlar kavşakta çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası araç içinde sıkışan bir kadın, ekipler tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kadının durumun ciddi olduğu ve bilincini kapalı olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.