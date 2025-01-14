Muğla'da araçların lastiklerini kesen kadın yakalandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ve çevresinde araçların lastiklerinin kesildiğini fark eden sürücüler şikayetçi oldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüpheli Fatma D.'nin elindeki bıçakla 9 aracın lastiklerini kestiğini tespit etti.



Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şüpheliyi Fatma D. yakalanarak gözaltına alındı. Fatma D.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

