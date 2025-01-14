Muğla'da araçların lastiklerini kesen kadın yakalandı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 9 aracın lastiklerini kesen Fatma D. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ve çevresinde araçların lastiklerinin kesildiğini fark eden sürücüler şikayetçi oldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüpheli Fatma D.'nin elindeki bıçakla 9 aracın lastiklerini kestiğini tespit etti.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şüpheliyi Fatma D. yakalanarak gözaltına alındı. Fatma D.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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