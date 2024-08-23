Muğla'da araçlarında uyuşturucu bulunan 4 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Sarıgerme Mahallesi'nde gerçekleştirilen Zeytinli Rock Festivali'ne girişler sırasında denetim yaptı.



Uygulama kapsamında, narkotik dedektör köpekleri "Misket" ve "Azot" ile yapılan aramada, bazı araçlarda gizlenmiş halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Uyuşturucu bulunan araçlardaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 2'sinin çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu belirtildi.

