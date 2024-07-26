Muğla'da bal paketleme tesisinde büyük yangın

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sanayi sitesinde bulunan bal paketleme tesisinde henüz nedeni tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Muğla'da bal paketleme tesisinde büyük yangın

'nın Köyceğiz ilçesi bulunan bal depolama ve paketleme tesisinde akşam saatlerinde yangın başladı.

sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler tesisi tamamen sararken, itfaiye ekiplerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bölgede konuşlu arazözler de müdahale etmeye başladı.

Yangın tesisi tamamen sararken, alevler gökyüzünü aydınlattı.

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