Muğla'da beş yıldızlı otelde yangın

Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan beş yıldızlı bir otelin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER ODALARA SIÇRADI

Otel odalarına sıçrayan yangını fark eden görevlilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENENLER OLDU

680 kişinin kaldığı otelde altı kişi dumandan etkilendi.

Ekipler, alevleri söndürdü. Bir odada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.