Muğla'da beş yıldızlı otelde yangın
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 680 kişinin kaldığı beş yıldız otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında altı kişi dumandan etkilendi.
Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan beş yıldızlı bir otelin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ALEVLER ODALARA SIÇRADI
Otel odalarına sıçrayan yangını fark eden görevlilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.
DUMANDAN ETKİLENENLER OLDU
680 kişinin kaldığı otelde altı kişi dumandan etkilendi.
Ekipler, alevleri söndürdü. Bir odada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Muğla Marmaris
- Otel
- Yangın