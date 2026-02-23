Muğla'da bıçaklanan çocuk öldü
23.02.2026 21:18
Anadolu Ajansı
AA
Muğla'nın Milas ilçesinde, çıkan kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Milas Gümüşlük Mahallesi Çaltılık mevkiinde aile bireyleri arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Polat D. (15) aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından yaralı, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polat D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli M.D'yi (17) gözaltına aldı.