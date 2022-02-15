Muğla'da cinayet: Baba, oğlunu öldürdü

Muğla Menteşe'de tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.02.2022 - 00:44 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 00:47

Muğla'da cinayet: Baba, oğlunu öldürdü

'nın Menteşe ilçesinde tartıştığı babası tarafından silahla vurulan kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Akkaya Mahallesi'nde Cavit K. ile baba Hüseyin K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K, silahıyla oğlu Cavit K'ye ateş etti.

Cavit K. tartıştığı babası tarafından silahla vurularak öldürüldü Cavit K. tartıştığı babası tarafından silahla vurularak öldürüldü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Cavit K'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Baba Hüseyin K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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