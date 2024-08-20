Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist aranıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 48 yaşındaki Natalia Somova için arama çalışması başlatıldı.

Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist aranıyor

'nın Marmaris ilçesindeki bir otelde tatil yapan Natalia Somova (48), İçmeler ve Turunç Mahallesi arasında doğa yürüyüşüne çıktı.

Otele dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Rus turist için arkadaşları kayıp müracaatında bulundu.

Turistin son olarak görüldüğü Karya Yürüyüş Yolu bölgesinde AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara AKUT, Marmaris Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi ve Emniyet ve Jandarma ekipleri de destek veriyor.

Ekiplere, arama kurtarma ve iz takip köpeği eşlik ediyor.

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