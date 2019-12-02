Muğla'da ev yangını: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü, biri ağır iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Firuzpaşa Mahallesi Dutluharım Sokak'taki M.B'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken polisler güvenlik önlemi aldı.



Ekipler, evde bulunan ve dumandan etkilenen Y.T. ve H.S'yi alevlerin arasından çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan H.S'nin İzmir'deki daha donanımlı hastaneye sevk edildiği öğrenildi.



Yangının söndürülmesinin ardından evde inceleme yapan ekipler, Yüksel Semerci'nin cansız bedenini buldu. Semerci'nin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Ev sahibi kadın, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



