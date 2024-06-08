Muğla'da evinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyrukluya tutuklama

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Azerbaycan uyruklu Kenan Musayev (27), tutuklandı. Şüphelinin evinde 2 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Muğla'da evinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyrukluya tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Köyceğiz'de Azerbaycan uyruklu Kenan Musayev'in ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip başlatıldı. , C.C.S.'nin Musayev'in adresine gidip uyuşturucu aldığını belirledi.

Ekipleri görüp elindeki kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoidi yere atan C.C.S. yakalanıp, gözaltına alındı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Musayev'i de yakaladı.

C.C.S. ifadesinde, uyuşturucuyu Musayev'den satın aldığını kabul etti. Evinde 2 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirilen Kenan Musayev, gözaltına alındı.

Musayev, polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı, C.C.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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