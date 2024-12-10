Muğla'da feci kaza: 1 ölü

Muğla'da Enes Y. idaresindeki 07 BBL 394 plakalı minibüs Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yapılan kontrolde sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Enes Y.'nin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.