Otomobil ağaca çarptı: Sürücü yaralandı, oğlu ve kayınvalidesi öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada sürücünün 5 yaşındaki oğlu ve kayınvalidesi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda saat 11.00 sıralarında Nihal Gök Eğri'nin (46) kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımı aşıp yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanındaki oğlu Erdem Mustafa Eğri (5) ile kayınvalidesi Döndü Eğri (66) hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Nihal Gök Eğri, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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