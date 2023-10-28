Muğla'da feci kaza: 1'i çocuk 4 ölü

Muğla'da Hörü Pekmezci (70) idaresindeki otomobil, Ula ilçesi Gökova Mahallesi Fethiye-Muğla kara yolunda, Altan Özkan'ın (25) kullandığı minibüsle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobil sürücüsü Pekmezci ile araçtaki Gönül Akdeniz, Hatice Geriz ile çocuk Alp Akdeniz yaşamını yitirdi.



Araçlarda sıkışanlar, Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.



Minibüs sürücüsü ile ağır yaralanan Hacer Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



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