Muğla'da feci kaza: 2 ölü

Muğla'da saat 01.35 sularında Datça ilçesi Kazım Yılmaz Bulvarı'nda Datça'dan Marmaris yönüne giden Mehmetcan Çepikkurt (21), kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında elektrik direği, çöp konteyneri ve ağaçlara çarpıp, takla attı. Otomobil sürücüsü Çepikkurt, olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki bir markette çalışan arkadaşı Alican Berk Şit ise (20) ağır yaralandı.

Şit, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şit, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından Çepikkurt'un cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.