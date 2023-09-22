Muğla'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Funda Turgay da kurtarılamadı.



İsmail Macaroğlu'nun cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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