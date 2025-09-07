Muğla'da feci kaza: Anne ile iki yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, uçurumdan yuvarlanan otomobildeki Songül Karcı Gergin ve iki yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yaka Mahallesi'nde Serpil Karcı'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, saat 12.30 sıralarında yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobilden fırladığı belirlenen Songül Karcı Gergin ile iki yaşındaki oğlu Talha Taha'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Serpil Karcı ile Songül Karcı Gergin'in yaralanan 3 çocuğu ise çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
