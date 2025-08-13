Muğla'da feci kaza: Bir ölü, iki yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Osman Köse'nin kullandığı otomobil ile M.T.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile A.D., yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan sıhhi tesisatçı Osman Köse, kurtarılamadı.

Köse'nin 4 yıllık evli olduğu ve kısa bir süre önce baba olduğu öğrenildi.